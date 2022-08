В Киев прибыл глава МИД Португалии

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости Украины в Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.

Цитата

"Имею честь быть в Киеве в этот день, когда празднуют 31-ю годовщину независимости Украины, которую хотела и не смогла уничтожить россия. Я приношу послание солидарности, политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки Португалии Украине", – написал Кравиньо.

