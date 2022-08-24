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В Киев прибыл глава МИД Португалии

В Киев прибыл глава МИД Португалии

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости Украины в Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.

Цитата

"Имею честь быть в Киеве в этот день, когда празднуют 31-ю годовщину независимости Украины, которую хотела и не смогла уничтожить россия. Я приношу послание солидарности, политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки Португалии Украине", – написал Кравиньо.

Источник: УНН
Теги: Киев, Португалия
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