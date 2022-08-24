Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,30 -0,2706 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Растет экспортная выручка, укрепляется курс: эксперт рассказал, как именно "зерновой коридор" улучшает экономику Украины
Растет экспортная выручка, укрепляется курс: эксперт рассказал, как именно "зерновой коридор" улучшает экономику Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9045

Возвращение Крыма должно быть основой любого соглашения между россией и Украиной – представитель Эрдогана

Возвращение Крыма должно быть основой любого соглашения между россией и Украиной – представитель Эрдогана

КИЕВ. 24 августа. УНН. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине должен стать основой любого соглашения между москвой и Киевом, передает УНН.

Цитата

"Аннексия Крыма россией незаконная, и позиция Турции в этом вопросе не изменилась с 2014 года. Крым – часть украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено между россией и Украиной", – заявил Калин.

Добавим

Во время второго саммита Крымской платформы государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что необходимо и дальше настаивать на том, что Крым – это Украина, как Донецк, Луганск и каждая часть оккупированной украинской территории. Он отметил, что это позиция США как в 2014-м, так и в 2022 году.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.