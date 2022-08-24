Возвращение Крыма должно быть основой любого соглашения между россией и Украиной – представитель Эрдогана

КИЕВ. 24 августа. УНН. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине должен стать основой любого соглашения между москвой и Киевом, передает УНН.

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"Аннексия Крыма россией незаконная, и позиция Турции в этом вопросе не изменилась с 2014 года. Крым – часть украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено между россией и Украиной", – заявил Калин.

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Во время второго саммита Крымской платформы государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что необходимо и дальше настаивать на том, что Крым – это Украина, как Донецк, Луганск и каждая часть оккупированной украинской территории. Он отметил, что это позиция США как в 2014-м, так и в 2022 году.