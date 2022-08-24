Зеленский и первая леди в День Независимости почтили память Героев Небесной сотни

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в День Независимости Украины президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в церемонии чествования памяти Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует УНН.

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"Утром президентские супруги прибыли к памятному кресту на месте гибели участников Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева. Владимир и Елена Зеленские установили лампадки у креста и поклонились, чествуя память павших за свободу», - говорится в сообщении.

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Также Зеленский и первая леди положили цветы к Стене памяти вблизи Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

"Была выстроена рота почетного караула и раздались звуки сурьмы. Память украинских героев почтили минутой молчания", - отметили в ОП.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в День Независимости заявил, что конец войны для Украины – это не мир, а победа. Победа, в которой Украина возвращает все свои территории, включая Крым и Донбасс.