лукашенко в поздравлении Украины с Днем Независимости пожелал "мирного неба"

КИЕВ. 24 августа. УНН. Белорусский правитель александр лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал “мирного неба” над головой, не вспомнив о роли беларуси в войне рф против Украины. Заявление разместили на сайте президента беларуси, пишет УНН.

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лукашенко пожелал украинцам "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - говорится в поздравлении.

Добавим

С территории беларуси с начала вторжения рф в Украину российские силы совершали боевые вылеты для бомбардировки украинских городов, а также запускали ракеты по территории Украины.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что оккупационные российские войска снова переместили в беларусь свою противовоздушную оборону.

Также сообщалось, что россия в срочном порядке начала восстанавливать свои боевые самолеты в беларуси.