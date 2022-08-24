ЕСПЧ после ходатайства Украины о защитниках "Азовстали" обязал рф обеспечить права военнопленных

КИЕВ. 24 августа. УНН. Европейский суд по правам человека после ходатайства Украины по обеспечению прав защитников "Азовстали" в срочном порядке вынес решение, что предоставленные рф указания по украинским военнопленным продолжают действовать и по межгосударственному делу "Украина против России (Х)", сообщили в Минюсте, пишет УНН.

Цитата

"23 августа 2022 года ЕСПЧ в срочном порядке рассмотрел ходатайство Украины о соблюдении россией прав пленных защитников Украины и распространил применение срочных указаний в межгосударственном деле «Украина против России (Х)» в отношении военнопленных", - говорится в сообщении .

Детали

Как пояснили в ведомстве, рассмотрев ходатайство Украины, ЕСПЧ отметил, что по делу «Олийниченко против России и Украины» им предоставлены российской федерации срочные указания относительно немедленного обеспечения закрепленных Конвенцией прав, включая медицинскую помощь, охватывающих любые запросы от имени украинских военнопленных, у которых предоставлено достаточно доказательств серьезного и неизбежного риска причинения непоправимого вреда их физической целостности (статья 3 Конвенции) и/или права на жизнь (статья 2 Конвенции).

"ЕСПЧ подчеркнул, что предоставленные рф указания относительно украинских военнопленных продолжают действовать, и указал, что они также применяются и в межгосударственном деле «Украина против России (Х)»", - указали в Минюсте.

Кроме того, ЕСПЧ срочно проинформировал Комитет министров Совета Европы об указанном решении.

«Решение ЕСПЧ является подтверждением того, что суд внимательно относится ко всем делам, связанным с вооруженной агрессией, будь то межгосударственное или индивидуальное дело. Временные меры по межгосударственному делу Украины против России теперь также охватывают и права военнопленных», – прокомментировала заместитель министра юстиции Ирина Мудрая.

Дополнение

23 августа Украина подала ряд новых срочных требований в порядке Правила 39 Правил ЕСПЧ по обеспечению права на жизнь и запрет пыток, гарантированных статьями 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в отношении украинских защитников «Азовстали».