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В разведке рассказали, существует ли угроза наземной операции со стороны беларуси

В разведке рассказали, существует ли угроза наземной операции со стороны беларуси

КИЕВ. 24 августа. УНН. В украинской разведке заявили, что, несмотря на то, что беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, на данный момент угрозы наземной операции со стороны белорусского государства нет. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Nexta, которое цитирует ГУР, информирует УНН.

Детали 

По словам представителя военной разведки Украины, власти Украины отрабатывают разные сценарии, включая вторжение со стороны беларуси. Хотя беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, производя ремонт российской поврежденной военной техники и проводя вербовку белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

Цитата

«Стратегически я уверен, что беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого нужно пройти долгий путь. Сегодня это государство напрямую зависит от российской федерации во многих аспектах и, очевидно, не имеет демократии. К сожалению, государство беларусь уже втянуто в войну против Украины. Что касается наземной операции, сегодня непосредственно такой угрозы нет, но в будущем, если она появится, будем реагировать должным образом», – резюмировал Юсов.

Дополнение 

Правитель беларуси александр лукашенко в четверг заявил, что россия, Украина и Запад должны договориться о прекращении войны, чтобы избежать "пропасти ядерной войны", и настаивал на том, чтобы Киев согласился с требованиями москвы. 

Источник: УНН
Теги: Беларусь, война, война с Россией, разведка
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