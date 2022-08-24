Почти все украинцы уверены, что Украина сможет отразить нападение рф - опрос

КИЕВ. 24 августа. УНН. Абсолютное большинство (93%) украинцев уверены, что Украина сможет отразить нападение россии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного накануне Дня Независимости Социологической группой «Рейтинг», передает УНН.

Детали

Так, абсолютное большинство (93%) уверены, что Украина сможет отразить нападение рф. Около 60% отметили, что для победы в войне необходимо более длительное время: 20% считают, что необходимо больше года, 40% - полгода-год. В то же время почти четверть оценивают необходимое для победы время до нескольких месяцев.

Также три четверти украинцев (74%) оценивают направление развития страны как правильное. Лишь 13% считают, что она двигается в неправильном направлении, столько же – затруднились ответить. После незначительного падения в мае, показатели стабилизировались.

Если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение Независимости Украины, то абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее) сделали бы это. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97% по сравнению с 2012 годом – с 62 до 97%.

Справка

Общенациональный опрос проведен социологической группой “Рейтинг” в канун Дня Независимости Украины с 17-18 августа 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.