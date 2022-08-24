шойгу отправил Резникову ультиматум о капитуляции после начала войны – WP

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников через два дня после полномасштабного вторжения россии получил ультиматум от министра обороны рф Сергея Шойгу с требованием капитулировать. Ультиматум передал глава минобороны беларуси виктор хренин, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

The Washington Post сообщает, что 22 февраля Резников разговаривал по телефону со своим коллегой в беларуси виктором хрениным, который пообещал, что российские войска на территорию беларуси не вторгнутся. Резников отметил, что хренин дал слово офицера.

Цитата

«И он был лжецом», — сказал Резников.

Через два дня, после начала вторжения, министры снова поговорили. По словам Резникова, белорусский министр сказал, что передает послание российского коллеги Сергея Шойгу: если Украина подпишет акт о капитуляции - вторжение прекратится.

Резников ответил: «Я готов принять капитуляцию со стороны россии».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в марте заявлял, что Украина выполнит ультиматум рф, только если все украинцы будут уничтожены.