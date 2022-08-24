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"Клоунада, пропитанная кровью": в ОП ответили на циничное поздравление лукашенко

"Клоунада, пропитанная кровью": в ОП ответили на циничное поздравление лукашенко

КИЕВ. 24 августа. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал "поздравление" с Днем Независимости от самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенко клоунадой, которая пропитана кровью и будет иметь последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.

Цитата

"Похоже, лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает "мирного неба", пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада, пропитанная кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия. Сразу после падения варварской ru-империи", – написал Подоляк.

Напомним

Белорусский диктатор александр лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости и пожелал “мирного неба” над головой, не вспомнив о роли беларуси в войне россии против украинцев.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, Лукашенко, День Независимости, Офис президента Украины
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