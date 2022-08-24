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"Речь разочаровывающая": посол Украины отреагировал на заявление Папы Франциска о смерти дугиной

"Речь разочаровывающая": посол Украины отреагировал на заявление Папы Франциска о смерти дугиной

КИЕВ. 24 августа. УНН. Папа Римский Франциск подвергся критике за свои высказывания по поводу смерти дочери идеолога "русского мира" дарии дугиной в среду со стороны посла Украины, пишет УНН.

Цитата

"Сегодняшняя речь Папы разочаровывающая и заставила меня задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как священная жертва и теперь находится на щите войны", - написал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Twitter.

Ранее

Папа Римский Франциск сегодня во время коллективной аудиенции прокомментировал гибель дочери идеолога "русского мира" дарьи дугиной, указав, что "невинные расплачиваются за войну".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Ватикан, Папа Римский, посол
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