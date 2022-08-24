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Часы тикают: в Минобороны Украины заявили, что у рф еще есть возможность капитулировать

Часы тикают: в Минобороны Украины заявили, что у рф еще есть возможность капитулировать

КИЕВ. 24 августа. УНН. россия, сегодня – как и полгода назад – у вас еще есть возможность подписать свою капитуляцию. Об этом говорится в сообщении на официальном Twitter Минобороны Украины, передает УНН.

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"россия, сегодня - как и полгода назад - у вас еще есть возможность подписать свою капитуляцию, пока мы не уничтожим вас на нашей земле. Не упустите свой шанс, часы тикают… тик-так, тик-так", - говорится в сообщении.

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Добавим

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 45,7 тыс. человек, 1924 танков, 199 вертолетов и сотен единиц военной техники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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