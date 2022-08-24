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Планы российского "блицкрига" провалены: Центр СтратКома разъяснил "достижения" путина за полгода войны

Планы российского "блицкрига" провалены: Центр СтратКома разъяснил "достижения" путина за полгода войны

КИЕВ. 24 августа. УНН. Планы российского "блицкрига" провалены, а поддержка вокруг Украины сплотилась. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП разъяснил "достижения" кремля за полгода войны против Украины, пишет УНН.

Цитата

"Чего «достиг» путин за полгода сопротивления вторжению рф. Объясняет Центр стратегических коммуникаций: планы российского «блицкрига» провалены, Украина выстояла и стала сильнее, чем была до начала агрессии", - говорится в сообщении.

Детали

В Центре СтратКома отмечают, что за это время вокруг Украины сплотилась огромная поддержка – как на уровне правительств, так и на уровне миллионов граждан разных стран. 

"путин загнал себя и россию в положение изгнанника, лишенного уважения и будущего – он теряет солдат, свою военную мощь, позиции в мире и репутацию", - добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что мир действительно становится многополярным, но россия больше не будет в нем «полюсом».

"Больше нет отдельных подходов к захваченным территориям – Крыму, ОРДЛО. Все 20% временно оккупированных земель Украины должны быть освобождены без оглядки на навязанные оккупантом «статусы». путинская агрессия обнулила «дипломатические достижения» москвы 2014-2015 годов. Украина победит в этой войне, в этом уже не сомневаются даже те наблюдатели, кто изначально был настроен скептически", - отметили в Центре СтратКома.

Ранее

Министерство обороны Великобритании в новой сводке на основе разведданных подводит итоги полугода войны рф против Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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