Мы на вашей стороне: Макрон заговорил по-украински и сообщил о судне с гумдопомощью для Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на украинском языке о дальнейшей поддержке Украины со стороны Франции и сообщил, что через несколько дней из порта Марселя отправится судно с гуманитарной помощью для Украины. Об этом он сообщил в своем видеообращении по случаю Дня Независимости Украины, передает УНН.

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«Мы поддерживаем Украину. Мы на вашей стороне. Так будет и дальше», - сказал Макрон на украинском.

Детали

Он также заявил, что Франция мобилизована с первого дня, прежде всего, чтобы помешать войне и попытаться сохранить мир.

«Также мы мобилизованы в экономическом, гуманитарном и военном планах. Мы продолжаем и будем продолжать: через несколько дней судно покинет порт Марселя, чтобы доставить пищевые продукты, медицинские инструменты и реабилитационные материалы неотложной помощи», - сообщил Макрон.

Макрон также заявил, что защищать суверенитет и независимость Украины означает защищать стабильность западного мира.

Українки, Українці, іменем Франції в цей День Незалежності України Я передаю вам послання дружби.



Ukrainiennes, Ukrainiens, au nom de la France, en ce Jour de l'Indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d’amitié. pic.twitter.com/QhFZBphFQ1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2022

Дополнение

Уходящий с должности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении поздравил Украину с 31-й годовщиной Независимости. Офис британского премьера украсили к этому дню подсолнухами.

Лидеры стран Европейского Союза поздравляют Украину с одним из самых главных государственных праздников – Днем Независимости. Поздравления поступили от президента Польши Анджея Дуды, канцлера Германии Олафа Шольца и главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.