По случаю Дня Независимости: в Киев снова приехал Борис Джонсон

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Это уже третий визит Джонсона в Украину во время полномасштабного вторжения россии.

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"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло иметь такого друга!" – написал Зеленский.

Напомним

Ко Дню Независимости Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеопоздравление, а его офис украсили подсолнухами.