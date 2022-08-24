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По случаю Дня Независимости: в Киев снова приехал Борис Джонсон

По случаю Дня Независимости: в Киев снова приехал Борис Джонсон

КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Это уже третий визит Джонсона в Украину во время полномасштабного вторжения россии.

Цитата

"Рад приветствовать в День Независимости большого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло иметь такого друга!" – написал Зеленский.

Напомним

Ко Дню Независимости Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеопоздравление, а его офис украсили подсолнухами.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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