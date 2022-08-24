В госбюджет Украины поступило еще 3 млрд долларов помощи от США - Шмыгаль

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram, передает УНН.

Детали

Шмыгаль отметил ценный подарок Украине ко Дню Независимости – Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 3 млрд долларов военной помощи нашему государству.

"В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу!" – сообщил премьер.

Цитата

"Кроме того, сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки", - сообщил Шмигаль.

Он также поблагодарил американских друзей и добавил, что "это существенно усилит военную и экономическую мощь Украины в противодействии российскому агрессору".