Зеленский подключился по видеосвязи к заседанию Совета Безопасности ООН

КИЕВ. 24 августа. УНН. Совет Безопасности ООН проголосовал за участие Президента Украины Владимира Зеленского на заседании онлайн. Зеленский уже подключился по видеосвязи к заседанию, передает УНН.

Совет Безопасности ООН проголосовал за участие Зеленского по видеосвязи в заседании.

Российская делегация была против участия Зеленского онлайн.

Тем временем Зеленский уже подключился по видеосвязи к заседанию Совета Безопасности ООН.

Детали

В Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям войны, начатой ​​россией против Украины.

Дополнение

23 августа, Совет Безопасности ООН провел заседание по Запорожской АЭС.

В Совбезе Организации Объединенных Наций призвали россию вывести войска из ЗАЭС.