Зеленский и глава МИД Португалии обсудили восстановление Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Португалии Жуаном Кравиньо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины и усиление санкционного давления на россию. В частности, Зеленский призвал Португалию ввести визовые ограничения против граждан рф.

Отдельное внимание уделили участию Португалии в восстановлении образовательной инфраструктуры Житомира, а также учебных заведений городов Ирпень и Буча при поддержке муниципалитета португальского города Кашкайш.

"Восстановление образовательных учреждений, которые возвращают наших школьников в школу, студентов в университеты, а детей в детские сады, – для нас это приоритет. Это первый шаг к восстановлению нашего государства. Вы одно из первых государств, которые фактически уже приобщаются к программе восстановления Украины. Мы благодарны за это", – сказал президент.

Он выразил надежду, что Португалия присоединится к восстановлению Украины на глобальном уровне.

Кравиньо со своей стороны отметил, что для него честь быть в Украине в 31-ю годовщину ее независимости. По его словам, он приехал для того, чтобы передать слова солидарности, а также политической, гуманитарной поддержки от президента, премьер-министра, правительства и народа Португалии.

Напомним

Сегодня в Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо.