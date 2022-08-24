Зеленский на заседании Совбеза ООН: рф поставила весь мир на грань радиационной катастрофы

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия поставила весь мир на грань радиационной катастрофы и подчеркнул, что необходимо, чтобы рф полностью вывела свои сили с территории ЗАЕС. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает УНН.

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«россия поставила весь мир на грань радиационной катастрофы. Факт в том, что российские военные заняли территорию самой крупной АЕС в Европе и превратили ее в зону боевых действий. Это факт, вооруженная провокация россиян, обстрел и развертывание военных сил на территории ЗАЕС под российским флагом, все это факты», - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что поэтому Европа и соседние регионы могут столкнуться с угрозой радиационного загрязнения.

«Необходимо получить контроль над ЗАЕС немедленно, необходимо, чтобы россия немедленно прекратила ядерный шантаж и полностью вывела свои сили с территории ЗАЕС», - отметил Зеленский.

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Зеленский подключился по видеосвязи к заседанию Совета Безопасности ООН.

Зеленский ранее заявлял, что нужно политически давить на россию и поставить оккупантам ультиматум от международного сообщества, что российские войска должны выйти из Запорожской АЭС.