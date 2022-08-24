Зеленский вручил Джонсону Орден Свободы

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона украинским Орденом Свободы. Он вручил ему награду во время совместного брифинга в Киеве, передает УНН.

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«Сегодня в День нашей Независимости, который мы отмечаем вопреки всему, я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден Свободы. Эта награда полностью отражает все то, что Борис делал, делает для нашей страны и для всей Европы», – сказал Зеленский вручая Джонсону орден.

Детали

Джонсон поблагодарил украинский народ за орден.

Дополнение

В День Независимости в Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Великобритания предоставит Украине новый пакет оборонной помощи стоимостью 54 млн фунтов стерлингов.