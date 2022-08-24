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Мы сделаем все, чтобы энергетический шантаж путина не удался - Джонсон

Мы сделаем все, чтобы энергетический шантаж путина не удался - Джонсон

КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к российскому диктатору владимиру путину и заявил, что Британия будет снижать зависимость от российских углеводородов. Об этом он сказал во время брифинга в Киеве и добавил, что страна сделает все, чтобы энергетический шантаж путина не удался, передает УНН.

Цитата

«владимир путин, мы будем снижать нашу зависимость от российских углеводородов, мы будем заниматься зеленой энергетикой, создавая ветроэлектростанции, которые будут давать сотни миллионов кВт⋅ч и мы сделаем все, чтобы энергетический шантаж путина не удался. Очень хочу, чтобы люди моей страны абсолютно четко понимали, что стоит на кону в Украине», - сказал Джонсон.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал о новой энергетической безопасности, которая, по его словам, поможет защитить страну от шантажа со стороны путина.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон
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