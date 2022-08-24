Мы сделаем все, чтобы энергетический шантаж путина не удался - Джонсон

КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к российскому диктатору владимиру путину и заявил, что Британия будет снижать зависимость от российских углеводородов. Об этом он сказал во время брифинга в Киеве и добавил, что страна сделает все, чтобы энергетический шантаж путина не удался, передает УНН.

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«владимир путин, мы будем снижать нашу зависимость от российских углеводородов, мы будем заниматься зеленой энергетикой, создавая ветроэлектростанции, которые будут давать сотни миллионов кВт⋅ч и мы сделаем все, чтобы энергетический шантаж путина не удался. Очень хочу, чтобы люди моей страны абсолютно четко понимали, что стоит на кону в Украине», - сказал Джонсон.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщал о новой энергетической безопасности, которая, по его словам, поможет защитить страну от шантажа со стороны путина.