Джонсон объяснил, что будет, если путин выиграет войну

КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что победа российского диктатора владимира путина в войне будет означать «зеленый свет» для любого автократа в мире, ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

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«Сейчас у нас есть поворотная точка в истории, именно сейчас у нас есть возможность присоединиться к вам, чтобы совместно сказать нет тирании, тем кто пытается посягать на украинскую свободу и независимость», - сказал Джонсон.

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Он считает, что Украина победит.

«Если путин победят, то ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности, если он победит – это будет означать «зеленый свет» для любого автократа в мире, означать, что все можно изменить силой», – рассказал Джонсон.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что если россия выиграет войну против Украины, она фактически одержит победу и над НАТО.

Российский диктатор владимир путин не только хочет захватить власть в Киеве, но приоритетной целью является желание показать бессилие НАТО.