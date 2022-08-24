Джонсон: именно сейчас мы видим момент, когда Украина должна нанести удар рф
КИЕВ. 24 августа. УНН. Наступление россии на Донбассе терпит неудачу, поэтому именно сейчас Украина должна нанести удар россиянам, когда они уже начали шататься. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.
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«Сейчас очень очевидно, что благодаря преданности украинского народа наступление россии на Донбассе терпит неудачу и именно сейчас мы видим момент, в который вы, друзья, должны нанести удар россиянам, когда они уже начали шататься», - сказал Джонсон.
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Он отметил, что известно, что войска путина уже устали, их потери колоссальны, их цепи снабжения истощены.
«Мы видим насколько большую цену они платят и жизнью россиян. Мы понимаем, что матери русские плачут теперь», – рассказал Джонсон.
Дополнение
Руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что в войне россии против Украины уже начался переломный момент.