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Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине

Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести саммит будущего ООН в Украине. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает УНН.

Цитата

«Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет организовать Саммит будущего. Мы поддерживаем эту инициативу и считаем, чтобы построить будущее необходимо оставлять на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно агрессию, колониальные амбиции с которыми россия пришла в Украину», - сказал Зеленский.

Детали

Он отметил, что россия сейчас демонстрирует агрессию и колониальные амбиции.

«Было бы символично, если бы этот саммит прошел в Украине, потому что именно на территории Украины решается будущее мира, будет ли у нас будущее вообще», - добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия поставила весь мир на грань радиационной катастрофы и подчеркнул, что необходимо, чтобы россия полностью вывела свои силы с территории ЗАЭС.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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