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Было бы катастрофой для всего мира: Джонсон о возможности переговоров Украины и рф

Было бы катастрофой для всего мира: Джонсон о возможности переговоров Украины и рф

КИЕВ. 24 августа. УНН. Проведение переговоров Украины с россией на данный момент было бы катастрофой для всего мира. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

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«Есть определенная логика в той позиции, в которой мы оказались, потому что сейчас нет переговоров, нет предложений. путин даже не предлагает переговоры, и даже если бы было такое предложение, я не вижу при каких обстоятельствах украинцы согласились бы на эти переговоры. Учитывая агрессию, тиранию, которая происходит в Украине, подобные переговоры были бы катастрофой для всего мира», - сказал Джонсон.

Дополнение

Ранее Президент Украины Зеленский заявлял, что о переговорах с россией пока и речи быть не может.

Зеленский также заявлял, что переговоры с россией возможны только в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.

Источник: УНН
Теги: война, переговоры, Борис Джонсон
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