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Нельзя расслабляться: Зеленский заявил, что Украина и ее партнеры не должны отдать россии инициативу

Нельзя расслабляться: Зеленский заявил, что Украина и ее партнеры не должны отдать россии инициативу

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украина не может потерять поддержку обществ разных государств и уступить инициативу россии в этом противостоянии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве, передает УНН.

Цитата

«Не потерять поддержку обществ разных государств нельзя ни в коем смысле и это очень важно. Я соглашаюсь, что будет сложно, информационные атаки россии на те или иные государства, на те или иные общества сложно, отопительный сезон и т.д. Сложно внедрять восьмой пакет санкционной политики, потому что это уже играет и на политику внутри других государств, прежде всего ЕС», – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский отметил, что нельзя расслабляться, нельзя замораживать конфликт.

«Нельзя сказать: подождем год-два и потом начнем говорить. Все это будет наша слабость. Нельзя ни в коем случае отдавать инициативу информационную, ни из-за энергетических рисков, ни из-за отопительного сезона, ядерного шантажа, блокирования Черного моря и т.д.…Украина не имеет права потерять инициативу и дать возможность Европе потерять инициативу. Сегодня весь мир выиграл, выгрыз инициативу в россии», - рассказал Зеленский.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россия пытается привлечь Украину к новым переговорам, чтобы выиграть время для перегруппировки и начать новое наступление.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский
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