Нет смысла вести переговоры с москвой, а Украину необходимо поддерживать оружием для ее победы в войне – глава МИД ФРГ

КИЕВ. 25 августа. УНН. Война в Украине продолжится в следующем году. Германия считает, что перспектив переговоров с кремлем нет, и единственный выход из ситуации – продолжать снабжать Киев оружием и поддерживать украинскую армию в борьбе с российской агрессией. Об этом в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает УНН.

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По мнению политика, нет смысла вести какие-либо переговоры с москвой, поскольку российский диктатор владимир путин сорвал любые попытки мирных переговоров, и уже полгода уничтожает ни в чем не повинную страну.

В такой ситуации, подчеркивает Бербок, остается лишь поддерживать Украину оружием. В то же время, она подчеркнула, что Германия передает Украине оружие аккуратно и “по тонкой грани” из-за “абсолютного дефицита собственных запасов”.

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“Киев считает, что лучше делать поставки “вчера, чем сегодня”. Но Германия должна думать и о среднесрочной перспективе, поскольку война, вероятно, будет продолжаться и в следующем году”, – объяснила глава МИД.

Отмечается, что из-за проблемы с оружием в ФРГ, военная промышленность должна была специально производить его для Украины. В начале полномасштабного вторжения Бундестаг был нерешительным в вопросе передачи вооружений, но теперь необходимы быстрые, дополнительные поставки осенью, чтобы Украина могла обороняться.

Бербок также признала, что нерешительность Германии в вопросе поставок вооружений Киеву в начале войны стала одной из причин потери доверия стран Балтии и восточной Европы к Германии.

По ее словам, в отношениях ФРГ с этими странами произошло много недопониманий, в том числе из-за строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Мы не прислушивались к опасениям наших балтийских и восточноевропейских друзей. Нам необходима новая европейская и восточноевропейская политика", – отметила глава МИД ФРГ.

Добавим

20 августа Германия анонсировала передачу Украине высокоточных артиллерийских снаряды Vulcano, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 70-80 км.