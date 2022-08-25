Встреча патриарха кирилла с папой Франциском в Казахстане не состоится – росСМИ

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские СМИ сообщают, что предстоятель рпц патриарх кирилл отменил визит в Казахстан, где должна была состояться его встреча с Папой Римским, пишет УНН.

Детали

В Казахстане, где в сентябре запланирована межконфессиональная конференция, патриарх кирилл должен был встретиться с Папой Римским.

РосСМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника рпц сообщают, что предстоятель русской православной церкви отменил свой визит в страну. В этом усматриваются признаки дальнейшего ухудшения отношений из-за российской войны в Украине.

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В апреле сообщалось, что Папа Римский отменил встречу с предстоятелем российской православной церкви патриархом кириллом, которая была запланирована в Иерусалиме на июнь.

Франциск заявил, что сожалеет об отмене встречи. По его словам, дипломатия Ватикана пришла к выводу, что встреча "может вызвать большую путаницу сейчас".

В мае СМИ сообщали, что в ЕС рассматривали возможность включения главы рпц патриарха кирилла в шестой пакет санкций.

патриарх кирилл оправдывает вторжение россии в Украину, заявляя, что оно имеет “духовные и идеологические основания. Глава рпц называет терроризм рф «метафизической» борьбой с Западом.

Он также благословлял российских солдат, идущих в бой, и поддерживал идею о том, что русские и украинцы являются единым народом.