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Формула-1 никогда не вернется в россию - глава Королевской гонки

Формула-1 никогда не вернется в россию - глава Королевской гонки

Стефано Доменикали

КИЕВ. 25 августа. УНН. Глава Королевской гонки Стефано Доменикали заявил, что Формула-1 не никогда вернется в россию. Об этом он заявил в интервью Sport Bild, передает УНН.

Цитата

«Деньги были безумные, но некоторые вещи не подлежат обсуждению. Я всегда говорю: никогда не говори «никогда». Но в этом случае могу пообещать – мы не будем вести с ними никаких переговоров. Гонки в россии больше не будет», - заявил он.

Контекст

Об отмене этапа Гран-при россии стало известно в начале марта. Американские обладатели чемпионата по Liberty Media расторгли контракт с российским промоутером. Аннулированный контракт был рассчитан до 2025 года, причем в течение следующих трех лет гонка должна была пройти на новой трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.

Напомним

Гонки Формулы-1 проводились в россии с 2014 года. Однако после начала войны россии в Украине, ряд функционеров и гонщиков заявили, что не поедут в россию, и гонки, которые должны были состояться в сентябре этого года в Сочи, были отменены. Вместе с этим под ограничение попал и сын российского олигарха Дмитрия Мазепина – Никита Мазепин, выступавший в Формуле-1 в американской команде Haas. Его высадили из болида и разорвали все контракты. Теперь Мазепин хочет ездить на Камазе.

Источник: УНН
Теги: спорт, Россия, Украина, бизнес, война, Мазепин
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