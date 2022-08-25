В Киев прибыл глава МИД Италии: он уже встретился с Зеленским

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киев прибыл министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

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"Италия стала одним из ведущих государств, которые поддержали Украину, наше общество, вынужденно перемещенных людей. Спасибо министру иностранных дел Луиджи Ди Майо за визит. А также правительству Итальянской Республики, лично премьер-министру Марио Драги, всему итальянскому обществу за поддержку независимости и суверенитета Украины. Для нас это очень важно и ценно", – написал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страны Европейского Союза должны ограничить цены на российский газ.