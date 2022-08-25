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В Киев прибыл глава МИД Италии: он уже встретился с Зеленским

В Киев прибыл глава МИД Италии: он уже встретился с Зеленским

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киев прибыл министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Цитата

"Италия стала одним из ведущих государств, которые поддержали Украину, наше общество, вынужденно перемещенных людей. Спасибо министру иностранных дел Луиджи Ди Майо за визит. А также правительству Итальянской Республики, лично премьер-министру Марио Драги, всему итальянскому обществу за поддержку независимости и суверенитета Украины. Для нас это очень важно и ценно", – написал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страны Европейского Союза должны ограничить цены на российский газ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, Владимир Зеленский
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