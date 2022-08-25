Впервые не поддержала рф: Индия проголосовала "за" выступление Зеленского на Совбезе ООН

КИЕВ. 25 августа. УНН. В среду, 24 августа, Индия на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке впервые не поддержала россию во время процедурного голосования, предоставив украинскому президенту Владимиру Зеленскому право выступить по видеосвязи. Об этом сообщает The Hindu, информирует УНН.

Детали



Это первый случай, когда Индия проголосовала против россии в вопросе Украины с начала украинско-российской войны. До этого с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Индия не поддерживала решение Совета безопасности ООН, а всегда воздерживалась от голосований.

Нью-Дели неоднократно призывал российскую и украинскую стороны вернуться на путь дипломатии и диалога, а также поддерживал все дипломатические усилия для прекращения войны между двумя странами.

Дополнение

Зеленский подключился по видеосвязи к заседанию Совета Безопасности ООН. Как отмечается, 13 из 15 членов Совбеза ООН, в том числе Индия, проголосовали за его участие, рф - против, Китай воздержался.

В Совете безопасности Организации Объединенных Наций призвали россию вывести войска из ЗАЭС.