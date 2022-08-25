Кипр может отдать старые системы ПВО украинской армии - Forbes

КИЕВ. 25 августа. УНН. После того, как Кипр получил возможность закупить израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол", правительство республики может отдать старые системы ПВО российского производства Украине. Об этом пишет Forbes, передает УНН.

Детали

Согласно информации издания,Кипр заключил важное соглашение с Израилем, которое позволит ему приобрести систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Таким образом, у США появится возможность убедить Никосию передать свои старые российские установки ПВО Украине.

Forbes отмечает, что "Железный купол" укрепит ограниченные возможности государства по защите своего неба.

На данный момент структура ПВО Кипра состоит из систем 9К330 "Тор" малой дальности и 9К37 "Бук" средней дальности действия, а также французских ракет малой дальности Mistral.

Предполагается, что Кипр решил купить именно израильский "Железный купол", чтобы оградить себя от потенциальных угроз от беспилотников Турции, которая еще в декабре 2019 года развернула такие боевые машины на северной части острова.

Forbes отмечает, что это те же беспилотники, которые "успешно уничтожали российские системы ПВО в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и Украине". Очевидно, речь идет о TB2 "Байрактаре".

Добавим

Как сообщал УНН, министерство обороны Кипра одобрило покупку у Израиля системы противоракетной обороны "Железный купол" (Iron Dome).

Согласно информации, сделка по продаже была завершена, хотя ни Никосия, ни Иерусалим публично не подтвердили продажу.

Две страны обсуждают соглашение по продаже "Железного купола" как минимум с начала 2021 года. "Железный купол" будет использоваться Кипром против потенциальных вражеских турецких действий, включая беспилотников, с материка или оккупированного Турцией Северного Кипра.

В сообщении говорится, что с радиусом действия 70 км одна система "Железного купола" может покрыть весь остров.