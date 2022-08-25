Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,31 0,0073 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6915

Зеленский поговорил с Байденом: первые детали

Зеленский поговорил с Байденом: первые детали

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, во время которого поблагодарил президента США за непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, передает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

“Прекрасно пообщался с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку США украинского народа – по безопасности и финансовую. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором, и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления”, – написал Глава государства в своем Twitter.

Дополнение

По случаю Дня Независимости Украины Президент США Джо Байден объявил о пакете помощи по безопасности на почти три миллиарда долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.