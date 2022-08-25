Зеленский поговорил с Байденом: первые детали

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, во время которого поблагодарил президента США за непоколебимую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, передает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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“Прекрасно пообщался с Джо Байденом. Поблагодарил за непреклонную поддержку США украинского народа – по безопасности и финансовую. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором, и важность привлечения россии к ответственности за военные преступления”, – написал Глава государства в своем Twitter.

Дополнение

По случаю Дня Независимости Украины Президент США Джо Байден объявил о пакете помощи по безопасности на почти три миллиарда долларов.