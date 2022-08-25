США считают, что Украине на данный момент не нужны ракеты ATACMS для текущих целей

КИЕВ. 25 августа. УНН. Пентагон считает, что Украине, на данной фазе войны с россией, не нужны ракеты ATACMS дальностью до 300 км для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Детали

Представитель оборонного ведомства напомнил, что США уже предоставили Украине 16 HIMARS, а другие союзники передали похожие установки. Также Америка передала ракеты GMLRS для HIMARS дальностью до 80 км. По словам представителя Каля, украинцы с помощью данного оружия показали "невероятный эффект на поле боя".

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"По нашей оценке, наиболее подходящим боеприпасом для текущего боя являются GMLRS. Мы поставили в приоритет предоставление Украине GMLRS, в которых она нуждается, не только для удержания на востоке, но и для создания импульса в других частях страны”, – отметил Колин Каль.

По оценке Пентагона, в настоящее время украинской армии не требуются ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущему бою.

“Вы знаете, мы, очевидно, продолжим разговоры с украинцами об их потребностях, но мы считаем, что на данный момент мы должны сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", – заявил Каль.

Он также отметил, что США консультировались с украинцами относительно их целей.

"Подавляющее большинство этих целей можно было измерить с помощью HIMARS с использованием GMLRS, в отличие от ATACMS с гораздо большим радиусом действия. И поэтому мы уделяем особое внимание предоставлению им GMLRS. Украинцы использовали их для точечных ударов по объектам управления, логистическим узлам и другим объектам обеспечения, и это, как мы полагаем, привело к срыву продвижения россии на востоке Украины. Наша оценка заключается в том, что GMLRS – это самое важное, на чем нужно продолжать акцентировать внимание, и их постоянный поток направляется в Украину", – констатировал он.

Добавим

Президент США Джо Байден объявил о пакете помощи в области безопасности Украине на почти три миллиарда долларов.

Примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе, заявил американский лидер.