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Пентагон даст название "операции" помощи Украине и назначит командующего – WSJ

Пентагон даст название "операции" помощи Украине и назначит командующего – WSJ

КИЕВ. 25 августа. УНН. Белый Дом намерен назначить командующего “операцией” в Украине по обучению украинских военных и оказанию помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

По данным газеты, в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать название своей военной миссии по поддержке Украины. Это будет означать, что США формально признает факт участия своих сил в боевых действиях, даже если ее армия лично не воюет на стороне Украины.

Издание отмечает, что это имеет большое бюрократическое значение, поскольку влечет за собой долгосрочное целевое финансирование.

Ожидается, что данную миссию возглавит генерал-майор или генерал лейтенант.

Добавим

Ранее в Пентагоне заявили, что в течение нескольких лет ожидают перехода Украины на вооружение НАТО.

Президент США Джо Байден объявил о пакете безопасности помощи Украине на почти три миллиарда долларов.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Пентагон
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