Новости: Политика
26 августа 2022, 10:44 • Елизавета Калитвенцева • 7260
Разговорами о расширении НАТО россия оправдывает свои военные преступления – Подоляк
Михаил Подоляк
КИЕВ. 26 августа. УНН. Любые разговоры о расширении НАТО и провоцировании россии на войну – это оправдание зверств и военных преступлений. Об этом в Twitter заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.
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“Любые разговоры о расширении НАТО и провоцировании россии на войну – это циничное оправдание зверств, военных преступлений и единственного виновника войны. НАТО или фейковые “биолаборатории” – элементы пропаганды. Все, что интересует россию, – уничтожение соседей и реставрация "СССР 2.0", – написал Подоляк.
Дополнение
В россии признали причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино в Днепропетровской области, в результате которых погибли 25 человек.
Источник: УНН
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