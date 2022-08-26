Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,48 0,1755 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7260

Разговорами о расширении НАТО россия оправдывает свои военные преступления – Подоляк

Разговорами о расширении НАТО россия оправдывает свои военные преступления – Подоляк

Михаил Подоляк

КИЕВ. 26 августа. УНН. Любые разговоры о расширении НАТО и провоцировании россии на войну – это оправдание зверств и военных преступлений. Об этом в Twitter заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

“Любые разговоры о расширении НАТО и провоцировании россии на войну – это циничное оправдание зверств, военных преступлений и единственного виновника войны. НАТО или фейковые “биолаборатории” – элементы пропаганды. Все, что интересует россию, – уничтожение соседей и реставрация "СССР 2.0", – написал Подоляк.

Дополнение

В россии признали причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино в Днепропетровской области, в результате которых погибли 25 человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, война, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.