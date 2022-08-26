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Зеленский подписал новый закон о лекарствах: что изменится

Зеленский подписал новый закон о лекарствах: что изменится

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект “О лекарственных средствах”. Что он предполагает, информируют в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Детали

Закон, как сообщается, гармонизирует украинское законодательство, регулирующее правоотношения в сфере лекарственных средств в Украине, с нормативно-правовыми актами Европейского Союза. Также он вводит единую терминологию и правила регулирования фармацевтического рынка.

Цитата

“Обновленный закон “О лекарственных средствах” имплементирует лучшие европейские практики регулирования фармацевтической отрасли… В то же время комплексное обновление законодательной базы является возможностью и для регуляторной системы, и для бизнеса внедрить новые практики работы по-европейски, обновить и унифицировать правила рынка. Это будет способствовать улучшению доступности лекарств для украинцев во всем мире, а также будет лучше защищать их права как потребителей”, – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Обновленный закон определяет:

  • условия создания, фармацевтической разработки, доклинических исследований, клинических испытаний (исследований), государственной регистрации лекарственных средств;
  • условия производства, производства (изготовления) в условиях аптеки, назначения, применения, импорта, оптовой и розничной торговли, дистанционной торговли, контроля качества, осуществления фармаконадзора лекарств;
  • права и обязанности юридических и физических лиц, а также полномочия органов государственной власти и должностных лиц в соответствующей сфере;
  • создание условий для развития фармацевтической промышленности, формирование благоприятного инвестиционного климата, преодоление технических барьеров в международной торговле лекарственными средствами;

А также:

  • улучшит защиту прав, здоровья и интересов потребителей;
  • позволит снизить уровень коррупции на фармацевтическом рынке.

Закон также урегулирует работу интернет-аптек, поскольку он устанавливает правила дистанционной торговли лекарственными средствами населению и поддерживает экстерриториальность доставки.

Дополнение

28 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий новую редакцию закона о лекарственных средствах.

1 июля Верховная Рада приняла законопроект об усовершенствовании оказания медицинской помощи №6306.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, лекарства, закон
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