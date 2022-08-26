Оторваны от реальности: в МИД разочарованы позицией ООН относительно удара рф по Чаплино

КИЕВ. 26 августа. УНН. Призывы координатора ООН ко "всем сторонам" соблюдать международное гуманитарное право выглядят оторванными от реальности. Приравнение жертвы к агрессору – абсолютно неприемлемо. Об этом в Facebook написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

Детали

“В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гумантарного координатора ООН в Украине относительно ракетных обстрелов россии по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого были убиты двадцать пять гражданских людей, в том числе двое детей”, – написал Николенко.

Спикер МИД Украины напомнил, что минобороны рф публично призналось в совершении этого военного преступления.

"Призывы высокой представительницы ООН ко "всем сторонам" придерживаться международного гуманитарного права выглядят оторванными от реальности. Приравнение жертвы к агрессору абсолютно неприемлемо", – отметил Николенко.

По его словам, в МИД рассчитывают на то, что структуры ООН смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбардируя Чаплино и другие украинские города и села.

Дополнение

После недавнего вражеского обстрела украинских городов ООН призвала все стороны войны "придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры".

В результате ракетного удара российских войск по Чаплино Днепропетровской области погибло 25 человек, среди них двое детей. Спасательно-поисковые работы завершены.

В россии признали причастность к ракетным ударам по Чаплиному.