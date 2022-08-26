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Рашисты угрожают родителям школьников на оккупированных территориях: Украина призвала ЮНЕСКО срочно отреагировать

Рашисты угрожают родителям школьников на оккупированных территориях: Украина призвала ЮНЕСКО срочно отреагировать

КИЕВ. 26 августа. УНН. МИД Украины призвал ЮНЕСКО отреагировать на угрозы россии родителям в Херсонской и Запорожской областях отправлять детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные школы. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

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«Столкнувшись с сопротивлением, россия угрожает родителям в Херсонской и Запорожской областях отправить детей в детские дома, если они не запишут их в захваченные россией школы. Москва использует образование как инструмент угнетения. Призываем ЮНЕСКО срочно отреагировать на это преступление», – написал Николенко в Twitter.

Дополнение

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты угрожают лишить родительских прав тех граждан, которые не отведут своих детей в школы 1 сентября.

Источник: УНН
Теги: Россельхознадзор, МИД, Украина, ЮНЕСКО
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