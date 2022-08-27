Президент пригласил в Украину известного комика Джимми Феллона

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком провели видеозвонок с американским телеведущим комиком Джимми Феллоном, которого Президент пригласил в Украину. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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«Вчера вместе с Владимиром Зеленским мы провели видеозвонок с американским актером и телеведущим Джимми Фэллоном. Обсуждали варианты сотрудничества, которые позволили бы привлечь внимание мира к событиям в Украине и войне с россией. Президент пригласил Феллона в Украину», – сообщил Ермак.

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