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Президент пригласил в Украину известного комика Джимми Феллона

Президент пригласил в Украину известного комика Джимми Феллона

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком провели видеозвонок с американским телеведущим комиком Джимми Феллоном, которого Президент пригласил в Украину. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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«Вчера вместе с Владимиром Зеленским мы провели видеозвонок с американским актером и телеведущим Джимми Фэллоном. Обсуждали варианты сотрудничества, которые позволили бы привлечь внимание мира к событиям в Украине и войне с россией. Президент пригласил Феллона в Украину», – сообщил Ермак.

Напомним

Американская актриса Джессика Честейн посетила Киевскую область. Она побывала на месте разрушенного российскими войсками жилого комплекса в Ирпене.

Источник: УНН
Теги: США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, телевидение

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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