КИЕВ. 27 августа. УНН. Россия поздно вечером в пятницу заблокировала соглашение по итоговому документу по итогам четырехнедельного пересмотра договора ООН, который считается краеугольным камнем ядерного разоружения, сообщает AP, пишет УНН.

По данным издания, в документе критиковался военный захват рф крупнейшей в Европе атомной электростанции вскоре после вторжения российских войск в Украину.

Крупнейшая атомная станция Европы – Запорожская АЭС.

Детали

Заместитель директора департамента нераспространения и контроля над вооружениями мид рф игорь вишневецкий, как сообщается, заявил на отложенном итоговом заседании конференции по пересмотру 50-летнего договора о нераспространении ядерного оружия, что "к сожалению, по этому документу нет консенсуса". Он настаивал на том, что многие страны - не только россия - не согласны с "целым множеством вопросов" в 36-страничной финальной версии итогового документа.

Итоговый документ требовал одобрения на конференции всех стран, являющихся участниками договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и, наконец, на достижение мира без него.

Посол Аргентины Густаво Злаувинен, президент конференции, сказал, что окончательный проект является его максимальными усилиями по устранению разногласий во взглядах и ожиданиях сторон "для прогрессивного результата" в исторический момент, когда "наш мир все больше разрывают конфликты и, что наиболее тревожно, постоянно растущая перспектива немыслимой ядерной войны".

Дополнение

Запорожская АЭС захват российскими оккупантами с 4 марта. Захватчики подвергают территорию станции обстрелам. О последних - 26 августа - сообщалось сегодня.