Все "компромиссы" будут иметь катастрофические последствия для человечества - Подоляк назвал условия окончания войны
Михаил Подоляк
КИЕВ. 27 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал условия окончания войны. Среди них военное поражение россии, возвращение территорий Украины, трибунал над преступниками и трансформация россии. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
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«Эта война должна закончиться одним путем: военным поражением россии; возвращением территорий Украины; трибуналом над преступниками; началом трансформации россии. Для этого не меньше оружия нужна воля к победе. Все «компромиссы» будут иметь катастрофические последствия для человечества», – написал Подоляк.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН сообщил, что россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины, соответствующая резолюция будет подана на рассмотрение 77-й сессии ГА ООН.