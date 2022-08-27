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"Дело продвигается тяжело" - Подоляк о переговорах с рф относительно защитников "Азовстали"

"Дело продвигается тяжело" - Подоляк о переговорах с рф относительно защитников "Азовстали"

Михаил Подоляк

КИЕВ. 27 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Helsingin Sanomat сообщил, что Украина ведет переговоры с рф только по плененным и некоторым тактическим вопросам. Об этом информирует УНН.

Цитата

«Мы говорим и о защитниках «Азовстали», но дело продвигается тяжело, потому что россия хочет извлечь из них максимальную пропагандистскую выгоду. Красный Крест и ООН в этом слабы. Они должны стать активнее», – отметил Подоляк в интервью, перевод которого обнародовали в ОП.

Он также подчеркнул, что в войне в Украине россия пересекла все допустимые черты и должна ответить за свои преступления. В противном случае – вся система европейской безопасности потеряет авторитет.

Напомним

Освобожденный из российского плена защитник “Азовстали” Владислав Жаворонок с позывным "Википедия" рассказал, что фсб рф расспрашивала защитников Мариуполя о политических взглядах и презирала их религиозное исповедание.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, Россия, война, обмен, Михаил Подоляк
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