Оккупанты распространяют ложь о ситуации на ЗАЭС: Залужный поговорил с американским генералом Мили

КИЕВ. 27 августа. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и подчеркнул, что враг распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, передает УНН.

Детали

По словам Залужного, сегодня состоялся очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично Президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость, сообщил Залужный.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"Заметил, что противник распространяет дезинформацию по ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - добавил Залужный.

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Дополнение

Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами с 4 марта. Захватчики подвергают территорию станции обстрелам.