Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,48 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД 18195
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16860

Оккупанты распространяют ложь о ситуации на ЗАЭС: Залужный поговорил с американским генералом Мили

Оккупанты распространяют ложь о ситуации на ЗАЭС: Залужный поговорил с американским генералом Мили

КИЕВ. 27 августа. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и подчеркнул, что враг распространяет дезинформацию о ситуации на Запорожской АЭС, передает УНН.

Детали

По словам Залужного, сегодня состоялся очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично Президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом. Поблагодарил за очередной пакет помощи от США и последовательную поддержку нашей борьбы за независимость, сообщил Залужный.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ проинформировал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

"Заметил, что противник распространяет дезинформацию по ситуации на Запорожской АЭС, обвиняя в ее обстрелах украинских военных", - добавил Залужный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: AP: россия заблокировала итоговый документ конференции ООН о ядерном оружии с критикой оккупации ЗАЭС

Дополнение

Запорожская АЭС захвачена российскими оккупантами с 4 марта. Захватчики подвергают территорию станции обстрелам.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война, Запорожская АЭС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.