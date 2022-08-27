Предупреждение ядерной угрозы: Кабмин назначил ответственный орган

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня на заседании Кабмина Государственная инспекция ядерного регулирования назначена ответственным органом по определению проектной угрозы ядерных объектов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

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«Определена Государственная инспекция ядерного регулирования уполномоченным органом государственной власти, ответственным за организацию работы по определению проектной угрозы для ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения. Внесены соответствующие изменения в Положение о Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и в Порядок функционирования государственной системы физической защиты», – сообщил Мельничук.

Напомним

В ближайшее время ремонтные бригады Укрэнерго завершат восстановление еще одной магистральной линии, которая повысит безопасность работы Запорожской АЭС.