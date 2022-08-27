Школы на оккупированных территориях с 1 сентября будут охранять с оружием: путин решил "побеспокоиться о безопасности"
КИЕВ. 27 августа. УНН. президент россии владимир путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах в самопровозглашенных "днр" и "лнр", а также на других оккупированных территориях Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента рф Сергей Кириенко, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
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Кириенко добавил, что вооруженная охрана появится у школ на оккупированных территориях с 1 сентября.
Кроме того, Путин решил "позаботиться" и об украинцах, которые вынуждены были бежать из-за агрессивной войны рф.
Так президент россии подписал указ, регулирующий правовое положение "граждан днр, лнр" и Украины в рф.
- граждане могут осуществлять трудовую деятельность в россии без наличия патента или разрешения на работу;
- оставившие "днр", "лнр" или Украину вынужденно, и прибывшие в рф получат социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей;
- граждане могут находиться в россии без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фотографирования и медосмотра;