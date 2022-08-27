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Школы на оккупированных территориях с 1 сентября будут охранять с оружием: путин решил "побеспокоиться о безопасности"

Школы на оккупированных территориях с 1 сентября будут охранять с оружием: путин решил "побеспокоиться о безопасности"

КИЕВ. 27 августа. УНН. президент россии владимир путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах в самопровозглашенных "днр" и "лнр", а также на других оккупированных территориях Украины. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента рф Сергей Кириенко, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Кириенко добавил, что вооруженная охрана появится у школ на оккупированных территориях с 1 сентября.

Кроме того, Путин решил "позаботиться" и об украинцах, которые вынуждены были бежать из-за агрессивной войны рф.

Так президент россии подписал указ, регулирующий правовое положение "граждан днр, лнр" и Украины в рф.

- граждане могут осуществлять трудовую деятельность в россии без наличия патента или разрешения на работу;

- оставившие "днр", "лнр" или Украину вынужденно, и прибывшие в рф получат социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей;

- граждане могут находиться в россии без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фотографирования и медосмотра;

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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