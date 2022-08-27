Увековечение памяти Леонида Кравчука: правительство утвердило план

КИЕВ. 27 августа. УНН. Кабмин планирует увековечить память первого Президента Украины Леонида Кравчука. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Сегодня на заседании Кабинет Министров Украины на заседании утвердил план мероприятий по увековечению памяти Леонида Кравчука, сообщил Мельничук.

Больше деталей он не привел.

Напомним

10 мая умер первый президент Украины Леонид Кравчук. Он ушел из жизни на 89 году.