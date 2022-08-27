Омбудсмен о "нейтральных" заявлениях комиссара ООН: бездействие поощряет врага действовать со все большей жесткостью

КИЕВ. 27 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец жестко высказался по поводу “нейтральности” Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и выразил надежду, что в ООН состоятся реформы. Иначе в существовании данной организации нет смысла, передает УНН.

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“Нейтральность” международных организаций давно стала на вооружение диктаторских режимов, но с 24 февраля 2022 года это оружие в руках российской армии убило 5,5 тысячи мирных жителей Украины, среди которых почти тысяча детей. В конце лета 2022 заканчивается 4-летняя каденция Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелета. Надеюсь, что следующий Верховный комиссар ООН по правам человека будет действительно защищать права человека, а не беспокоиться о своей "нейтральности". Провозглашение госпожей Бачелет “нейтральных заявлений” и создание различных мониторинговых миссий даже не снизило количество жертв среди мирных жителей городов и поселков, как и не получили созданные миссии доступа в Мариуполь, Еленовку или ЗАЭС. Показательная мягкость и бездействие ООН только поощряет врага действовать со все большей жестокостью", – заявил Лубинец.

Детали

Он добавил, что ожидает решительных реформ в мировой и европейской системе коллективной безопасности и системе защиты верховенства права и прав человека. В частности, об этом будет говорить во время очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 4 октября этого года.

"Международные институции должны перестать быть символом только “беспокойства” и “призыва к обеим сторонам придерживаться взятых обязательств”. Это наше требование к Европе и миру. Украина уже взяла на себя основной удар по защите прав человека и демократических ценностей. Все то, что российская федерация уничтожила у себя, она хочет уничтожить в Европе: свободу слова и свободу собраний, свободные выборы, свободу от пыток и рабства. И обязанность ООН поддержать Украину в этой борьбе. Или исчезнуть, как исчезла Лига Наций", – отметил Лубинец.

Напомним

В четверг Организация Объединенных Наций призвала все стороны войны "придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры" после недавнего обстрела нескольких городов в Украине.