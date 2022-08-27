Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,48 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2865

Кабмин усовершенствовал механизм специальных проверок лиц, претендующих на должности с повышенным коррупционным риском

Кабмин усовершенствовал механизм специальных проверок лиц, претендующих на должности с повышенным коррупционным риском

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины на заседании принял изменения относительно Порядка проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей с повышенным коррупционным риском. В частности, усовершенствован механизм специальной проверки. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Цитата

«Внесены изменения в Порядок проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском. Изменения направлены на усовершенствование механизма проведения специальной проверки и приведение Порядка в соответствие с действующим законодательством. В частности, конкретизирован перечень документов, которые должны подавать претенденты на должность для проведения специальной проверки, расширено информационное наполнение приложений к Порядку, определены основания для возврата запроса без рассмотрения органами (подразделениями), проводящими специальную проверку», — написал Мельничук.

Напомним

Против внефракционного народного депутата Антона Яценко подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру. Это сделал глава Движения национального развития "Единая Сила" Владимир Нетребенко.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.