Кабмин усовершенствовал механизм специальных проверок лиц, претендующих на должности с повышенным коррупционным риском

КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня Кабинет Министров Украины на заседании принял изменения относительно Порядка проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей с повышенным коррупционным риском. В частности, усовершенствован механизм специальной проверки. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

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«Внесены изменения в Порядок проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском. Изменения направлены на усовершенствование механизма проведения специальной проверки и приведение Порядка в соответствие с действующим законодательством. В частности, конкретизирован перечень документов, которые должны подавать претенденты на должность для проведения специальной проверки, расширено информационное наполнение приложений к Порядку, определены основания для возврата запроса без рассмотрения органами (подразделениями), проводящими специальную проверку», — написал Мельничук.

Напомним

Против внефракционного народного депутата Антона Яценко подали заявление в Национальное антикоррупционное бюро и Специальную антикоррупционную прокуратуру. Это сделал глава Движения национального развития "Единая Сила" Владимир Нетребенко.