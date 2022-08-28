Зеленский провел тайное совещание об обстановке на фронте

КИЕВ. 28 августа. УНН. Как сообщает Офис президента Украины, на ней присутствовали представители командования Вооруженных Сил, руководители разведывательных органов, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и других силовых ведомств, передает УНН.

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"Участники совещания в режиме "тайно" заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Отдельно остановились на потребностях украинской армии и координации на разных уровнях с международными партнерами Украины", - говорится в сообщении.

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Также было рассмотрено ход выполнения предварительных приказов Верховного Главнокомандующего