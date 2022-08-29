Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардией. Указ опубликован на сайте главы государства. Об этом сообщает УНН.

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«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», – говорится в тексте указа.

Сподар занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом еще с 2014 года.

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