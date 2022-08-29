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Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией

Зеленский уволил заместителя командующего Национальной гвардией

Ярослав Сподар

КИЕВ. 29 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардией. Указ опубликован на сайте главы государства. Об этом сообщает УНН.

Цитата

«Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины», – говорится в тексте указа.

Сподар занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом еще с 2014 года.

Ранее

Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киеве и области, а также во Львовской и Тернопольской областях

Источник: УНН
Теги: указы, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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